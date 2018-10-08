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    Азербайджан оказал гуманитарную помощь Индонезии

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан оказал гуманитарную помощь Индонезии. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, в целях ликвидации  последствий землетрясения силой 6,9 баллов в Индонезии 5 августа, по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, 50 тыс. долларов США были  переданы индонезийской стороне на гуманитарные цели.

    Отметим, что  в результате стихийного бедствия произошедшего в Индонезии в августе в стране, особенно в Ломбоке, были разрушены до 70 000 домов, более 600 школ, 3 больниц, 65 мечетей и более 5 мостов. По данным международных гуманитарных организаций и международных СМИ, в результате землетрясения около 2000 человек  погибли  и 390 000 человек остались без крова. 

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