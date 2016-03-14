Азербайджан официально получил статус партнера по диалогу ШОС

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров подписали Меморандум о предоставлении Азербайджану статуса партнера по диалогу ШОС. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, подписание состоялось в понедельник в штаб-квартире ШОС в Пекине.

"Сегодня Азербайджан получил, а точнее оформил статус партнера по диалогу. Это для нас большая честь. Путь наших взаимоотношений начинался еще в 2012 году, когда президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил официальное письмо ШОС с идеей о том, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя ШОС. Так что, как вы понимаете, у Азербайджана амбиции значительно выше, чем просто статуса по диалогу… Я думаю, что сегодняшний документ, подписанный здесь, создает нам возможность начать диалог с такой очень важной, очень интересной организацией", — заявил Мамедъяров.

Генсек ШОС Рашид Алимов, в свою очередь, отметил, что ШОС рассматривает подписание меморандума "как важный вклад в дело дальнейшего развития организации".

"Статус партнера по диалогу позволит Азербайджанской Республике активно подключиться к многоплановой и разносторонней деятельности организации посредством участия в действующих механизмах взаимодействия", — сказал Алимов.

Решение о предоставлении Азербайджану статуса партнера по диалогу было принято на саммите в Уфе в июле прошлого года.

В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан.