Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права

Азербайджан выступает за урегулирование ситуации вокруг войны между Россией и Украиной мирными дипломатическими средствами при полном соблюдении норм и принципов международного права, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимост

Азербайджан выступает за урегулирование ситуации вокруг войны между Россией и Украиной мирными дипломатическими средствами при полном соблюдении норм и принципов международного права, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ситуация в Украине и вокруг нее вызывает крайнюю обеспокоенность, что требует срочных действий по деэскалации и поиску мирного решения в соответствии с международным правом. Азербайджан глубоко сожалеет о том, что продолжающийся кризис продолжает приводить к значительным жертвам, в частности среди гражданского населения. Выражаем соболезнования семьям погибших и раненых. Мы призываем к строгому соблюдению международного гуманитарного права. Жизни гражданских лиц и гражданская инфраструктура должны быть защищены и защищены в любое время. Развивающийся гуманитарный кризис на местах требует оперативных мер по смягчению воздействия нынешней ситуации на гражданское население. Исходя из этого понимания, Азербайджан уже оказал на двусторонней основе гуманитарную помощь лекарствами, медицинским оборудованием и другими предметами первой необходимости народу Украины", - отмечается в заявлении.

Я.Алиев отметил, что строгое соблюдение норм и принципов международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, добросовестное выполнение взятых на себя государствами обязательств имеют важнейшее значение для поддержания международного и регионального мира и безопасности. "Поэтому Азербайджан вновь призывает к безотлагательному диалогу во избежание дальнейшей эскалации ситуации и подчеркивает необходимость прямых переговоров между сторонами", - отмечается в заявлении.

Как стало известно Report из дипломатических источников, позиция Азербайджана на голосовании по резолюции Генассамблеи "Агрессия против Украины", напрямую связана с тем, что Азербайджан является председателем Движения Неприсоединения, члены которого в первую очередь соблюдают непредвзятое отношение к такого рода проблемам и конфликтам. При этом Азербайджан однозначно выступил за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права, в том числе сохранения суверенитета и территориальной целостности государств.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию "Агрессия против Украины", в которой высказывается призыв к Российской Федерации прекратить боевые действия против Украины и вывести все российские войска с украинских территорий, в том числе из Крыма и Донбасса.

В частности, "за" резолюцию проголосовало 141 страна-член ООН, "против" - 5, и "воздержались" - 35.