Президент Азербайджана: "Азербайджан является очень активным партнером в борьбе с международным терроризмом"

"Азербайджан является очень активным партнером в борьбе с международным терроризмом, радикализмом и экстремизмом".

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиева в Баку во время выступления на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

"Бедность, безработица, социальное неравенство и безграмотность - одни из источников радикализма и экстремизма. Азербайджан является очень активным партнером в борьбе с международным терроризмом, радикализмом и экстремизмом. Наряду с этим, мы пропагандируем в мире ценности исламской цивилизации. Мы проводим в различных странах мира многочисленные выставки и презентации, отражающие нашу культуру и культуру других мусульманских государств-партнеров," - заявил, в частности, глава государства.