Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата

Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата, они должны покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата, они должны покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Как сообщили Report в МИД, посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел.

Дипломату сообщили, что два сотрудника посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях".

Сотрудники посольства должны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. Послу Франции была вручена соответствующая нота Министерства иностранных дел.