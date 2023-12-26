Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата, они должны покинуть территорию страны в течение 48 часов.
Как сообщили Report в МИД, посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел.
Дипломату сообщили, что два сотрудника посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях".
Сотрудники посольства должны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. Послу Франции была вручена соответствующая нота Министерства иностранных дел.