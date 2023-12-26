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Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата

Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата, они должны покинуть территорию страны в течение 48 часов.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 14:51
Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата

Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата, они должны покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Как сообщили Report в МИД, посол Франции в Азербайджане Анн Буйон была вызвана в Министерство иностранных дел.

Дипломату сообщили, что два сотрудника посольства Франции объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях".

Сотрудники посольства должны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов. Послу Франции была вручена соответствующая нота Министерства иностранных дел.

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Версия на английском языке Azerbaijan sends note to France, two employees of embassy declared persona-non-grata
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Fransaya nota verib, səfirliyin iki əməkdaşı “persona-non-grata” elan edilib

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