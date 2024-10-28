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Азербайджан обсуждает с НАТО энергобезопасность и изменение климата

Азербайджан обсуждает с НАТО энергобезопасность и изменение климата В Баку 28 октября открылось мероприятие “Азербайджан-НАТО” по изучению вопросов энергетической безопасности и изменения климата.
Внешняя политика
28 октября 2024 г. 09:35
Азербайджан обсуждает с НАТО энергобезопасность и изменение климата

В Баку 28 октября открылось мероприятие “Азербайджан-НАТО”, посвященное изучению вопросов энергетической безопасности и изменения климата.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника отдела военно-политических вопросов МИД Азербайджана Анар Муталлимов.

Он отметил, что мероприятие организовано в рамках 30-летия присоединения Азербайджана к рамочному документу НАТО «Партнерство во имя мира».

“Время проведения нашей встречи очень значимо с точки зрения присоединения к программе НАТО «Партнерство по имя мира». 30 лет сотрудничества с НАТО были обусловлены обязательствами, ценностями и принципами Рамочной программы ПМТ и НАТО, а также Уставом ООН. Этот раунд станет прекрасной возможностью для изучения вопросов энергетической безопасности и изменения климата”, - cказал Муталлимов.

Он добавил, что в прошлом году Азербайджана экспортировал нефти и газа на сумму $23 млрд.

По словам Муталлимова, в связи с увеличением поставок энергоносителей в Европу, критическая энергетическая инфраструктура Азербайджана важна не только для самой страны, но и для НАТО.

"Поскольку угроза транспортировке трубопроводами либо угроза нефтяным платформам нарушит цепочку поставок. Кроме того, гигантские компании из стран альянса делают осуществляют крупные инвестиции в Азиатско-Тихоокеанский регион. В связи с этим энергетические проекты, которые позволят диверсифицировать новые рынки, также обеспечат энергетическую безопасность НАТО", - сказал он.

В заседании круглого стола принимают участие представитель сектора климата и энергетической безопасности Отдела инноваций, гибридных вопросов и кибербезопасности НАТО, представители стран-членов и стран-партнеров альянса, включая экспертов в соответствующей области, и представители академических кругов из соответствующих учреждений Азербайджана.

"Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие станет важной платформой для практического сотрудничества между Азербайджаном и НАТО с целью обсуждения столь важной темы с представителями различных правительств, органов Азербайджана, а также экспертами и представителями структур НАТО", - добавил Муталлимов.

В рамках мероприятия состоится обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, возможных угроз и рисков для важной энергетической инфраструктуры и ее защите, проблемы изменения климата.

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