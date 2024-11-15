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Азербайджан обсудил сотрудничество с ПРООН  

Азербайджан обсудил сотрудничество с ПРООН   Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с администратором Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером, прибывшим в Баку для участия в COP29.
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 10:23
Азербайджан обсудил сотрудничество с ПРООН  

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с администратором Программы развития ООН (ПРООН) Ахимом Штайнером, прибывшим в Баку для участия в COP29.

Как сообщили Report в Кабинете министров, стороны выразили уверенность в значимости конференции для продвижения глобальных инициатив, направленных на борьбу с изменением климата и развитие "зеленой" энергетики.

На встрече обсуждались вопросы долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и ПРООН, включая реализацию Целей устойчивого развития и совместные проекты. Особое внимание было уделено актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

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