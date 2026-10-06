Азербайджан обсудил с ООН совместные проекты по правам человека
- 06 октября, 2026
- 14:42
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Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обсудила с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Дмитрием Шлапаченко реализацию совместных проектов по правам человека.
Об этом Report сообщили в Аппарате Омбудсмена.
В ходе встречи С. Алиева отметила наличие эффективных отношений сотрудничества с различными структурами ООН, добавив, что они внесли большой вклад в продвижение и защиту прав человека и развитие правовой культуры.
Омбудсмен подчеркнула важность реализации совместных проектов и инициатив по различным направлениям прав человека, а также взаимного обмена опытом в контексте дальнейшего развития сотрудничества.
Шлапаченко выразил благодарность за прием и отметил заинтересованность в продолжении сотрудничества в области защиты прав человека.