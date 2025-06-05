Азербайджан и Китай обсудили расширение экономического сотрудничества

18:50 Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с председателем Комитета провинции Гуандун Народной политической консультативной конференции Китая Линь Кычингом.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества с председателем Комитета провинции Гуандун Народной политической консультативной конференции Китая Лин Кичингом.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

На встрече отмечалось, что азербайджано-китайские отношения поднялись до уровня стратегического партнерства, между двумя странами укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Китайские компании активно участвуют в проектах, реализуемых в Азербайджане. В стране действуют около 320 китайских компаний в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, торговли, услуг.

Также была предоставлена информация о благоприятной деловой среде в Азербайджане, направлениях развития взаимовыгодного партнерства. Отмечен широкий потенциал для экономического партнерства с Китаем, в том числе с провинцией Гуандун этой страны, по различным направлениям.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сферах торговли, промышленности, инвестиций, транспорта-транзита и других направлениях.

