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Азербайджан обратился в международные организации в связи с пропавшими без вести в Нахчыване военнослужащими

Азербайджан обратился в международные организации в связи с пропавшими без вести в Нахчыване военнослужащими Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 11:54
Азербайджан обратился в международные организации в связи с пропавшими без вести в Нахчыване военнослужащими

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Госкомиссии.

"Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и другие соответствующие госструктуры продолжают расследование и необходимые поисковые работы в связи с пропавшими без вести в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий военнослужащими Министерства обороны Азербайджанской Республики Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

С учетом того, что военнослужащие могут удерживаться на территории Армении, в соответствующие международные организации было направлено официальное обращение в связи с их освобождением", - сообщили в Госкомиссии.

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