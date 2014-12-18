 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджан обратился к Пакистану с предложением об оказании помощи пострадавшим в Пешаваре

    Сделано устное обращение к замминистру иностранных дел Пакистана

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона направила официальное обращение Пакистану в связи с нападением талибов на военную школу в Пешаваре.

    Об этом Report сообщил посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров.

    По его словам, в обращении говорится о предложении помощи в лечении раненых, а также оказании помощи семьям погибших: "Посольство также устно обратилось к заместителю министра иностранных дел Пакистана в связи с этим".

    В настоящее время ожидается ответ пакистанской стороны на обращение.

    Напомним, что, по предварительным данным, жертвами нападения 16 декабря боевиков "Талибан" на патронируемую армией школу в Пешаваре стали не менее 148 человек, из которых 136 - дети. Все шестеро участников теракта, имевших при себе огнестрельное оружие и взрывчатку, были уничтожены пакистанскими силовиками в ходе многочасового штурма. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi