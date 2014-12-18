​Азербайджан обратился к Пакистану с предложением об оказании помощи пострадавшим в Пешаваре

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанская сторона направила официальное обращение Пакистану в связи с нападением талибов на военную школу в Пешаваре.

Об этом Report сообщил посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров.

По его словам, в обращении говорится о предложении помощи в лечении раненых, а также оказании помощи семьям погибших: "Посольство также устно обратилось к заместителю министра иностранных дел Пакистана в связи с этим".

В настоящее время ожидается ответ пакистанской стороны на обращение.

Напомним, что, по предварительным данным, жертвами нападения 16 декабря боевиков "Талибан" на патронируемую армией школу в Пешаваре стали не менее 148 человек, из которых 136 - дети. Все шестеро участников теракта, имевших при себе огнестрельное оружие и взрывчатку, были уничтожены пакистанскими силовиками в ходе многочасового штурма.