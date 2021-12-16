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Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси

Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси 09:36 Азербайджан не поддержал пункт касательно Беларуси, включенный в принятую на VI саммите программы Восточного партнерства Европейского Союза декларацию.
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 09:54
Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси
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Азербайджан не поддержал пункт касательно Беларуси, включенный в принятую на VI саммите программы Восточного партнерства Европейского Союза декларацию.

Как сообщает Report, лидеры стран Европейского Союза и государств программы Восточного партнерства подписали совместный документ по итогам прошедшей накануне встречи в Брюсселе.

Не присоединившись к пункту декларации по внутренним делам Беларуси, Азербайджан еще раз продемонстрировал, что для него уважение суверенитета стран, невмешательство в их внутренние дела - это красная линия. Азербайджан не приемлет политизированного подхода к правам человека, гуманитарным вопросам и двойным стандартам.

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Версия на английском языке Azerbaijan refuses to join paragraph on Belarus in declaration of EaP summit
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlığı sammitinin bəyannaməsinin Belarusla bağlı bəndinə qoşulmayıb

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