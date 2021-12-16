Азербайджан не присоединился к пункту декларации Восточного партнерства касательно Беларуси

09:36 Азербайджан не поддержал пункт касательно Беларуси, включенный в принятую на VI саммите программы Восточного партнерства Европейского Союза декларацию.

Азербайджан не поддержал пункт касательно Беларуси, включенный в принятую на VI саммите программы Восточного партнерства Европейского Союза декларацию.

Как сообщает Report, лидеры стран Европейского Союза и государств программы Восточного партнерства подписали совместный документ по итогам прошедшей накануне встречи в Брюсселе.

Не присоединившись к пункту декларации по внутренним делам Беларуси, Азербайджан еще раз продемонстрировал, что для него уважение суверенитета стран, невмешательство в их внутренние дела - это красная линия. Азербайджан не приемлет политизированного подхода к правам человека, гуманитарным вопросам и двойным стандартам.