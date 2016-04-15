Азербайджан не имеет задолженности по членскому взносу в ОИС - СПИСОК

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Среди 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) названы страны, не имеющие задолженности по членским взносам. Это Азербайджан, Казахстан, Афганистан, Бахрейн, Индонезия, Алжир, Ирак, Кувейт, Малайзия, Марокко, Оман, Тунис, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом в ходе выступления на церемонии закрытия 13-го Саммита Организации исламского сотрудничества заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он обратился к государствам, которые не заплатили членские взносы. "Или ликвидируйте эту систему пожертвования, или же перейдите на платежную систему".

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция пожертвовала 2 млн. долларов.

Отметим, что в ОИС входит 57 стран, среди которых есть также Иран. Президент Турции не назвал Иран в числе стран, не имеющих задолженности.

Напомним, что в предстоящие два года Турция будет председательствовать в ОИС.