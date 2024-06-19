Азербайджан назвал основное условие мира с Арменией

Вопреки заявлениям, якобы поддерживающим мир и направленным на укрепление обороноспособности Армении, очевидно, что такие страны, как Франция, соревнующиеся в оснащении Еревана наступательным летальным оружием, стремятся превратить Армению в новый источник напряженности и угроз.

Как сообщает Report, об этом руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал в ответ на заявление МИД Армении.

Он отметил, что с учетом того, что такая политика способствует возможной агрессии Армении в будущем, важно воздержаться от подобных шагов, пока не поздно.

"Основным условием для подписания реального и прочного мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных претензий Армении к Азербайджану, которые закреплены в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в частности, в Конституции Армении, которая прямо ссылается на Акт о независимости Армении, призывающий к "объединению Армении и Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении.