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Азербайджан назначил посла в Израиль

Азербайджан назначил посла в Израиль Мухтар Мамед оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Израиль
Внешняя политика
11 января 2023 г. 15:46
Азербайджан назначил посла в Израиль

Мухтар Мамед оглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Израиль.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Мамедов родился в 1983 году в городе Баку. В 2000-2004 годах учился в бакалавриате по специальности "Международные отношения" Бакинского государственного университета, в 2006-2007 годах - в магистратуре по специальности "Европоведение" в Европейском колледже Бельгии, в 2015-2018 годах - в магистратуре факультета переподготовки руководящих кадров Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики по специальности "Организация и управление государственной службой".

В 2005-2013 годах работал в министерстве иностранных дел Азербайджана, в 2009-2013 годах - в посольстве Азербайджана в Бельгии.

С 2013 года работал в министерстве науки и образования Азербайджана. С 29 апреля 2021 года являлся заместителем министра науки и образования Азербайджана.

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