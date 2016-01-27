​Азербайджан назначил новых послов в ряд стран и международных организаций - СПИСОК

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вагифа Садыгова постоянным представителем Азербайджанской Республики в отделении ООН в городе Женева и при других международных организациях.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Вагиф Исмаил оглу Садыгов назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики в отделении ООН в городе Женева и при других международных организациях.

Согласно другому распоряжению главы государства, Эльхан Джахангир оглу Гахраманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Кувейт, а Турал Анар оглу Рзаев - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет.