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    ​Азербайджан назначил новых послов в ряд стран и международных организаций - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вагифа Садыгова постоянным представителем Азербайджанской Республики в отделении ООН в городе Женева и при других международных организациях.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Вагиф Исмаил оглу Садыгов назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики в отделении ООН в городе Женева и при других международных организациях.

    Согласно другому распоряжению главы государства, Эльхан Джахангир оглу Гахраманов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Государстве Кувейт, а Турал Анар оглу Рзаев - чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет.

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