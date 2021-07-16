Азербайджан назначил нового посла в Республике Беларусь

Лятиф Сейфаддин оглу Гандилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и одновременно с должности постоянного полномочного представителя Азербайджанской Республики при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Ульви Вагиф оглу Бахшалиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.