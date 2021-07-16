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Азербайджан назначил нового посла в Республике Беларусь

Азербайджан назначил нового посла в Республике Беларусь Лятиф Сейфаддин оглу Гандилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и одновременно с должности постоянного полномочного представителя Азербайджанской Республики при уставных и других органа
Внешняя политика
16 июля 2021 г. 18:39
Азербайджан назначил нового посла в Республике Беларусь

Лятиф Сейфаддин оглу Гандилов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и одновременно с должности постоянного полномочного представителя Азербайджанской Республики при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Ульви Вагиф оглу Бахшалиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.

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Версия на английском языке Azerbaijan appoints new ambassador to Belarus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Belarusa yeni səfir təyin edib

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