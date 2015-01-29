​Сенатор: Азербайджан является ключевым звеном для оказания помощи стратегическим партнерам НАТО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Обеспечение доступа американских союзников к альтернативным и надежным источникам энергии в лице Азербайджана поможет улучшить геополитическую стабильность в европейском регионе". Как сообщает Report со ссылкой на "The Washington Times", об этом заявил сенатор-республиканец от штата Огайо Майкл Тернер.

В своем выступлении в Палате общин Конгресса США М.Тернер объяснил, почему проект трубопровода является больше чем экономической возможностью для каспийского региона. ""Южный газовый коридор" будет способствовать обеспечению региональной энергобезопасности для наших союзников в Европе и Евразии и поможет укрепить наше стратегическое партнерство", - заявил он.

"Азербайджан с его огромными запасами нефти и газа является ключевым звеном для оказания помощи стратегическим партнерам НАТО и другим европейским странам в рамках диверсификации своих энергоресурсов", - подчеркнул сенатор.