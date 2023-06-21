Азербайджан наращивает услуги по социально-психологической реабилитации украинских детей

Азербайджан планирует удвоить услуги медицинской и социально-психологической помощи украинским детям.

Азербайджан оказал 100 детей из Украины медицинские услуги, а также услуги по социально-психологической реабилитации, до конца года эту цифру планируется увеличить вдвое.

Как передает Report , об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на конференции по восстановлению Украины в рамках рабочего визита в Соединенное Королевство.

Он отметил, что Азербайджан направил в Украину гуманитарную помощь с первых дней обострения ситуации, начиная с 27 февраля 2022 года.

Министр отметил, что ссылаясь на горький опыт Азербайджана 90-х годов прошлого века мы хорошо понимаем, что в период войны и конфликта гражданское население, особенно дети, составляют один из самых уязвимых сегментов общества. В частности, было отмечено, что 100 детей из Украины получили медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги, а до конца года эту цифру планируется увеличить вдвое.