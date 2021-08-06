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Азербайджан направит в Турцию дополнительные пожарные бригады

Азербайджан направит в Турцию дополнительные пожарные бригады Азербайджан направит в Турцию дополнительные пожарные бригады.
Внешняя политика
6 августа 2021 г. 15:36
Азербайджан направит в Турцию дополнительные пожарные бригады
Ильхам Алиев

Азербайджан направит в Турцию дополнительные пожарные бригады.

Как сообщает Report, 6 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства еще раз выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей в результате сильных лесных пожаров, произошедших в различных регионах братской Турции. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан находится рядом с Турцией в тушении пожаров и устранении их последствий и выразил солидарность.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за соболезнования и поддержку Азербайджана, оказанную по поручению президента Ильхама Алиева Турции с первых дней в тушении лесных пожаров. Он подчеркнул, что пожарные из Азербайджана с высоким профессионализмом и любовью участвуют в операциях по тушению пожаров.

Сообщив, что уже выехали дополнительно 40 пожарных машин, которые завтра прибудут в зону пожара, президент Ильхам Алиев сказал, что количество пожарных машин и техники, задействованных на этой территории, достигнет 93. Глава государства довел до внимания, что в зоне пожаров действуют 1 вертолет, 1 противопожарный самолет-амфибия и, после отправки дополнительного состава в 150 человек, 510 пожарных.

Президент Азербайджана предложил дополнительно направить 200 специально обученных пожарных, и сказал, что таким образом количество пожарных из Азербайджана достигнет 710 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan to send additional firefighting personnel to Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyəyə əlavə yanğınsöndürən heyəti göndərəcək

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