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Азербайджан направит на помощь Турции 500 человек живой силы и вертолеты  

Азербайджан направит на помощь Турции 500 человек живой силы и вертолеты   30 июля между премьером-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем состоялся телефонный разговор.
Внешняя политика
30 июля 2021 г. 12:56
Азербайджан направит на помощь Турции 500 человек живой силы и вертолеты  
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30 июля между премьером-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в Кабинете министров Азербайджана, в ходе телефонной беседы в связи с продолжающимися в Турции лесными пожарами было отмечено, что Азербайджан, как и всегда, поддерживает братскую страну в этот трудный момент.

Было подчеркнуто, что Азербайджан готов оказать любую помощь Турции в борьбе с лесными пожарами и мобилизовать для этого необходимые силы.

Было отмечено, что в соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджанской Республики 500 человек личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям, вертолеты, а также другое необходимое оборудование и принадлежности в самое короткое время будут направлены в Турцию.

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Версия на английском языке Azerbaijan to send 500 troops and helicopters to Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyəyə 500 nəfərlik canlı qüvvə və helikopterlər göndərəcək

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