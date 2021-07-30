Азербайджан направит на помощь Турции 500 человек и вертолеты

30 июля между премьером-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем состоялся телефонный разговор.

30 июля между премьером-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в Кабинете министров Азербайджана, в ходе телефонной беседы в связи с продолжающимися в Турции лесными пожарами было отмечено, что Азербайджан, как и всегда, поддерживает братскую страну в этот трудный момент.

Было подчеркнуто, что Азербайджан готов оказать любую помощь Турции в борьбе с лесными пожарами и мобилизовать для этого необходимые силы.

Было отмечено, что в соответствии с поручениями и указаниями президента Азербайджанской Республики 500 человек личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям, вертолеты, а также другое необходимое оборудование и принадлежности в самое короткое время будут направлены в Турцию.