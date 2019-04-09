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Азербайджан направит гуманитарную помощь в Иран

Азербайджан направит гуманитарную помощь в Иран
© Report

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в связи с последствиями непрекращающихся проливных дождей в Исламской Республике Иран министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от имени правительства Азербайджана направит гуманитарную помощь в эту страну.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Было отмечено, что в настоящее время проводится определенная подготовительная работа для отправки гуманитарной помощи, общая стоимость которой составляет 950 тысяч манатов.

Отметим, что стихийное бедствие стало причиной разрушений и человеческих жертв, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

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