Азербайджан направил США ноту протеста

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "В связи с проведением в административном здании Конгресса США мероприятия, посвященного пропаганде сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в ходе визита в США Бако Саакяна, выдающего себя за "президента" так называемого режима, посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД, ему была вручена нота протеста, адресованная министерством иностранных дел Азербайджанской Республики Государственному департаменту США. Также посол Азербайджанской Республики в США, проведя встречу в Государственном департаменте, передал протест Азербайджана американской стороне".

Об этом сказал Report глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам в ноте отмечается, что получение американской визы жителем города Ханкенди Нагорно-карабахского региона Азербайджана, с предоставлением армянского паспорта и фальшивых данных, его визит на территорию США, предоставление разрешения на проведение в соответствующих институтах США мероприятий, пропагандирующих сепаратистский режим и имеющих цель собрать финансы для поддержки оккупации территорий Азербайджана, противоречит нормам и принципам международного права, соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, двусторонним документам, подписанным между Азербайджаном и США, и официальной позиции США. В то же время этот шаг США был оценен как деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики: "Также в ноте отмечено, что США должны добросовестно выполнять обязанности на основе норм и принципов международного права, и предотвратить деятельность против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана на территории США".

"Призыв США к решению конфликта путем переговоров с одной стороны, и создание возможности для пропаганды сепаратистского режима с другой, а также оставление без внимания незаконных действий на оккупированных территориях Азербайджана создают серьезные вопросы о беспристрастности и объективности США.

Этот шаг США серьезно подрывает переговорный процесс, служит росту напряженности в регионе и наносит серьезный удар усилиям в области обеспечения устойчивого мира и безопасности. Подобным шагом США значительно подорвали отношение к себе в глазах азербайджанского народа и в общественном мнении.

В ответ на подобное поведение США Азербайджанская Республика в отношениях с США будет действовать по принципу взаимности", - говорится в ноте.