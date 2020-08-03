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Азербайджан направил протест президенту UFC

Азербайджан направил протест президенту UFC Согласно правилам UFC, разрешено демонстрировать флаги только международно признанных государств
Внешняя политика
3 августа 2020 г. 12:40
Азербайджан направил протест президенту UFC

Минувшим днем на соревнованиях UFC (Ultimate Fighting Championship) борец армянского происхождения поднял "флаг" незаконного режима на оккупированных территориях Азербайджана.

Начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос Report о том, выразил ли Азербайджан свой протест на это, заявила: 

"Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, США, направило президенту UFC протест в связи с поднятием борцом армянского происхождения "флага" незаконного режима, созданного Арменией-оккупантом на оккупированных территориях Азербайджана. В письме отмечается, что незаконная структура не является ничем иным как следствием военной агрессии Армении, и однозначная позиция США по поддержке территориальной целостности Азербайджана доведена до сведения руководства UFC. Отмечено, что, согласно правилам UFC, разрешено демонстрировать флаги только международно признанных государств. Генконсульство потребовало применить соответствующие дисциплинарные меры против борца армянского происхождения за попытки политизировать соревнования и избегать повторения подобных случаев в будущем".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan UFC prezidentinə etiraz məktubu göndərib

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