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Азербайджан направил официальное письмо России касательно обломков ракеты "Искандер-М" 

Азербайджан направил официальное письмо России касательно обломков ракеты "Искандер-М"  Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 11:48
Азербайджан направил официальное письмо России касательно обломков ракеты Искандер-М 
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным информацию об обнаружении обломков ракет "Искандер-М" в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

По его словам, соответствующий разговор состоялся 1 апреля. "Мы обсудили этот вопрос. По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа", — заявил президент Азербайджана.

Также он раскритиковал заявления официального Еревана о ракетах.

"То они говорят о не взорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана", — добавил президент, отметив, что у Баку есть достаточное количество информации по этому вопросу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “İskəndər-M” raketinin qalıqları ilə bağlı Rusiyaya rəsmi məktub göndərib

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