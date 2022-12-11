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Азербайджан направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев

Азербайджан направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев Министерство иностранных дел Азербайджана передало ноту российской стороне в связи с деятельностью миротворцев, временно дислоцированных на азербайджанской территории.
Внешняя политика
11 декабря 2022 г. 15:42
Азербайджан направил ноту России в связи с деятельностью миротворцев

Министерство иностранных дел Азербайджана передало ноту российской стороне в связи с деятельностью миротворцев, временно дислоцированных на азербайджанской территории.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, азербайджанская сторона неоднократно обращалась к командованию миротворческого контингента с целью предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов на азербайджанских территориях, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также ликвидации последствий негативного воздействие на окружающую среду.

"Во многих случаях эти обращения азербайджанской стороны оставались без ответа и миротворческим контингентом не было принято каких-либо мер для предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. По информации, полученной азербайджанской стороной, наблюдается активизация незаконной эксплуатации и разграбления природных ресурсов, в частности, на Кызылбулагском золоторудном и Демирлинском медно-молибденовом месторождениях, в том числе усугубление экологических последствий.

С 3 декабря текущего года между представителями соответствующих государственных органов Азербайджанской Республики и российского миротворческого контингента были проведены переговоры с целью определения способов посещения и мониторинга азербайджанских специалистов на территории", - заявил А. Гаджизаде.

Глава пресс-службы МИД отметил, что несмотря на попытку азербайджанских представителей посетить 10 декабря в соответствии с достигнутой договоренностью эти два района, где ведется незаконная добыча полезных ископаемых, данному визиту воспрепятствовали.

"Визиту помешала заранее спланированная акция местных жителей на фоне бездействия российского миротворческого контингента. В связи с этим МИД Азербайджанской Республики направил российской стороне соответствующую ноту. Вновь был сделан призыв обеспечить беспрепятственный доступ к указанным месторождениям представителей Азербайджана в соответствии с достигнутой договоренностью. Была подчеркнута недопустимость препятствования такой поездке или выдвигать какие-либо условия. Было доведено до сведения необходимость строгого соблюдения в своей деятельности суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики российским миротворческим контингентом, дислоцированным на части азербайджанских территорий в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года", - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

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