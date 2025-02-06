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Баку ждет от Москвы выполнения требований ноты о прекращении деятельности "Русского дома"

Баку ждет от Москвы выполнения требований ноты о прекращении деятельности "Русского дома" Азербайджан направил официальное обращение российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля.
Внешняя политика
6 февраля 2025 г. 17:09
Баку ждет от Москвы выполнения требований ноты о прекращении деятельности Русского дома

Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности "Русского дома", ждем от российской стороны принятия соответствующих мер", - отметил он.

Представитель ведомства подчеркнул, что деятельность таких организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности и требованиями достигнутых двусторонних соглашений.

"Баку проинформировал российскую сторону о том, что информационно-культурный центр – "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство Азербайджана. Вслед за этим 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA comments on termination of Russian House
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN "Rus Evi"nin fəaliyyətinə xitam verilməsi qərarını şərh edib

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