Баку ждет от Москвы выполнения требований ноты о прекращении деятельности "Русского дома"

Азербайджан направил официальное обращение российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля.

Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Учитывая, что Азербайджан уже принял решение о прекращении деятельности "Русского дома", ждем от российской стороны принятия соответствующих мер", - отметил он.

Представитель ведомства подчеркнул, что деятельность таких организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности и требованиями достигнутых двусторонних соглашений.

"Баку проинформировал российскую сторону о том, что информационно-культурный центр – "Русский дом", являющийся представительством "Россотрудничества" в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и серьезно нарушил законодательство Азербайджана. Вслед за этим 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности "Русского дома", - говорится в заявлении.