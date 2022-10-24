Азербайджан направил России ноту протеста

Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в министерство иностранных дел РФ в связи с появлением 20 и 21 октября 2022 года в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, в которой российские политологи и эксперты армянского происхождени

Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в министерство иностранных дел РФ в связи с появлением 20 и 21 октября 2022 года в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, в которой российские политологи и эксперты армянского происхождения выступили с откровенными антиазербайджанскими выпадами, территориальная целостность Азербайджана была поставлена под сомнение, а показанная географическая карта страны была искажена.

Как сообщает российское бюро Report, в ноте было особо подчеркнуто, что гости ток-шоу своими выступлениями "провоцируют реваншистские силы в армянском обществе, реанимируют оставшийся в прошлом конфликт и открыто поддерживая сепаратизм, сеют вражду между двумя народами".

Посольство довело до сведения министерства, что использование в эфире государственного телеканала предвзятых высказываний и допущение явных политических провокаций идет вразрез не только с официальной позицией России, неоднократно озвученной президентом России и выражающейся в поддержке территориальной целостности Азербайджана, но и подрывает шаги, предпринятые для обеспечения долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе.

Было отмечено, что в условиях сложившегося хрупкого мира в регионе на представителей СМИ возлагается особая ответственность за недопущение провокаций, которые могут привести к напряженности и обострению ситуации.

Также с сожалением подчеркнуто, что ведущим данного ток-шоу и непосредственным соучастником этого "спектакля" является член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Никонов: "Подобное поведение представителей правящей партии России противоречит духу азербайджано-российского союзнического взаимодействия, а также наносит существенный ущерб двухсторонним отношениям".

Посольство вновь обратило внимание российской стороны на то, что соответствующие положения Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 22 февраля 2022 года содержат призыв к воздержанию от любых действий, наносящих ущерб стратегическому партнерству, союзническим отношениям и от деятельности, направленной против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, а также предусматривают совместные усилия в противодействии сепаратизму.

Азербайджан настоятельно потребовал от российской стороны предпринять безотлагательные меры по пресечению провокационных действий представителей российских СМИ и недопущения их повторения в будущем.