Азербайджан направил гуманитарную помощь в Иран

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в связи с последствиями непрекращающихся проливных дождей в Исламской Республике Иран министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) от имени правительства Азербайджана 10 апреля направило гуманитарную помощь в эту страну.

Как сообщает Report, гуманитарная помощь 10 апреля была отправлена в Иран из Полка гражданской обороны Войск гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций генерал-лейтенант медицинской службы Фаик Тагизаде сообщил журналистам, что гуманитарная помощь на общую сумму 950 тыс. манатов состоит из 166 кухонных комплектов, 3 тыс. комплектов постельного белья, 75 палаток, 150 различных типов водяного насоса, 5 четырехметровых резиновых лодок, 140 единиц рабочей одежды, 320 спасательных костюмов и 200 спасательных жилетов, двух экскаваторов марок Caterpillar и Komatsu.

Отметим, что стихийное бедствие стало причиной разрушений и человеческих жертв, был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.