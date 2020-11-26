Азербайджан направил Франции ноту протеста

26 ноября посол Франции в Азербайджане Закари Грос был вызван в Министерство иностранных дел.

26 ноября посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в Министерство иностранных дел.

Как сообщили Report в МИД, послу была вручена нота протеста Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с принятием 25 ноября Сенатом Франции резолюции "О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики".

До сведения посла Франции был доведен решительный протест по поводу данной резолюции Сената, противоречащей нормам и принципам международного права, Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН от 1993 года.

Посол обещал донести позицию официального Баку до французских властей.