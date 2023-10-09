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Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора

Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора С начала полномасштабной войны Азербайджан направил 10 партий груза гуманитарной помощи для восстановления энергосистемы Украины.
Внешняя политика
9 октября 2023 г. 20:16
Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора

До конца 2023 года ожидается новая партия помощи для восстановления распределительных сетей. Это уже будет 11 груз гуманитарной помощи для Украины от Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей", - говорится в сообщении министерства

Сообщается также, что министр энергетики Украины Герман Галущенко и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в частности, вопросы хранения и транзита ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ukraynanın enerji sisteminin bərpası üçün 10 humanitar yardım göndərib

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