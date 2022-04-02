Азербайджан намерен развивать сотрудничество с Китаем

Азербайджан намерен и дальше развивать сотрудничество с Китаем.

Азербайджан намерен продолжать развивать сотрудничество с Китаем.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Китая в Twitter.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем. Мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Китайской Народной Республики по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что накануне в МИД Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 30-летия установления дипотношений с Китаем. В открытии выставки приняли участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол Китая в Азербайджане Го Минь, начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Китаем были установлены 2 апреля 1992 года.