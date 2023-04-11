Азербайджан и Босния и Герцеговина подписали соглашение в области защиты от стихийных бедствий

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Камаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем.

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем.

Как сообщает Report, в ходе встречи К.Гейдаров отметил, что между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной налажены тесные отношения, и в этом контексте имеются возможности для расширения сотрудничества по управлению чрезвычайными ситуациями между соответствующими структурами.

Он подробно проинформировал гостей о направлениях деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, подчеркнул взаимную выгоду от развития сотрудничества между соответствующими структурами двух стран по различным направлениям, включая обмен научно-техническими знаниями и опытом по защите от катастроф, обучение личного состава. В частности, было отмечено, что Академия МЧС, которая за короткий срок приобрела большой опыт подготовки высококвалифицированных специалистов, имеет большой потенциал для широкого сотрудничества с соответствующими государственными структурами и учебными заведениями Боснии и Герцеговины.

Ненад Нешич коснулся успешных отношений сотрудничества между двумя странами. Он дал подробную информацию о работе, проводимой в Боснии и Герцеговине в области борьбы с чрезвычайными ситуациями. Нешич выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с МЧС Азербайджана.

В заключение встречи было подписано ”Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Советом Министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий".