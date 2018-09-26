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    Азербайджан наладил дипломатические отношения с еще одной страной

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел и общин Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Урбино Ботелью.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

    Во время встречи, проведенной в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН стороны подписали "Совместное коммюнике о создании дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи".

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