Азербайджан наладил дипломатические отношения с еще одной страной

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел и общин Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи Урбино Ботелью.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Во время встречи, проведенной в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН стороны подписали "Совместное коммюнике о создании дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи".