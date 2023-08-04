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Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб

Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб и добросовестно принимать участие в мирных переговорах.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 05:20
Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб

Азербайджан на заседании ООН призвал Армению выплатить компенсацию за нанесенный ущерб и добросовестно принимать участие в мирных переговорах.

Как передает Report, с соответствующим заявлением выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на открытых прениях в Совете безопасности ООН "Отсутствие продовольственной безопасности, вызванное голодом и конфликтами".

По его словам, Армения должна выполнить свои международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, положить конец территориальным претензиям, незаконной деятельности и дезинформации.

"Армянская сторона должна положить конец минному террору, пролить свет на судьбу около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести в ходе конфликта, возместить ущерб, нанесенный Азербайджану, в том числе его системам продовольственной безопасности, и добросовестно участвовать в переговорах по мирному договору и делимитации границы между двумя государствами. Азербайджан тверд в решимости защищать свой народ, суверенитет и территориальную целостность и полностью привержен целям мирного, безопасного, стабильного и процветающего региона", - подчеркнул дипломат.

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