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Азербайджан на Генассамблее ООН проголосовал за резолюцию по борьбе с неонацизмом

Азербайджан на Генассамблее ООН проголосовал за резолюцию по борьбе с неонацизмом Азербайджан на Генеральной Ассамблее ООН проголосовал за внесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанн
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 03:46
Азербайджан на Генассамблее ООН проголосовал за резолюцию по борьбе с неонацизмом

Азербайджан на Генеральной Ассамблее ООН проголосовал за вынесенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ поддержали 119 стран, 53 выступили против, 10 воздержались. Среди проголосовавших против - Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония.

В пользу резолюции выступили Азербайджан, Алжир, Беларусь, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что принятая резолюция направлена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией. По ее словам, современная система защиты прав человека возникла как ответ на геноцид и военные преступления нацистов, а решения Нюрнбергского трибунала навсегда закрепили исход Второй мировой войны. Она подчеркнула, что борьба против нацизма и его проявлений остается одной из важнейших задач ООН, созданной в ответ на ужасы нацизма и фашизма.

Соавторами проекта выступили Беларусь и Туркменистан. Документ состоит из 74 пунктов. В нем есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствии усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-də neonasizmə qarşı mübarizəyə dair qətnaməni dəstəkləyib

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