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Азербайджан может принять саммит ОЭС в следующем году

Азербайджан может принять саммит ОЭС в следующем году 13:41
Внешняя политика
3 декабря 2024 г. 13:56
Азербайджан может принять саммит ОЭС в следующем году

Азербайджан намерен принять саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 28-м заседании Совета министров ОЭС в иранском городе Мешхеде.

Байрамов подчеркнул важность активного участия и вклада всех стран-членов в этом направлении.

Министр поблагодарил Иран за председательство в организации в 2024 году, а также за организацию 28-го заседания Совета министров ОЭС, и пожелал успехов Казахстану, который будет председательствовать в организации в следующем году.

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Версия на английском языке Azerbaijan may host ECO Summit next year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn il İƏT-in Zirvə görüşünə ev sahibliyi edə bilər

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