Азербайджан может принять саммит ОЭС в следующем году

13:41

Азербайджан намерен принять саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 28-м заседании Совета министров ОЭС в иранском городе Мешхеде.

Байрамов подчеркнул важность активного участия и вклада всех стран-членов в этом направлении.

Министр поблагодарил Иран за председательство в организации в 2024 году, а также за организацию 28-го заседания Совета министров ОЭС, и пожелал успехов Казахстану, который будет председательствовать в организации в следующем году.