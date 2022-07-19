Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы

"Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы".

"Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы".

Об этом Report сообщил депутат, член правления ПЕА Рашад Махмудов.

Он назвал представленный Европейской комиссией "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере" важным документом:

"То, что наша страна исключительно прозрачно выполняет свои обязательства во всех реализуемых проектах, сохраняет имидж надежного партнера, продолжает создавать основу для нового сотрудничества. Политические, экономические связи с Азербайджаном в глобальной плоскости положительно оцениваются партнерами. Подтверждением сказанного является визит 18 июля в нашу страну президента Еврокомиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен и подписание с президентом Ильхамом Алиевым Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Р. Махмудов напомнил, что глава государства Ильхам Алиев отметил, что активное сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетической сфере имеет более чем пятнадцатилетнюю историю:

"Отметив, что крупные проекты Азербайджана полностью изменили энергетическую карту Европы, глава государства отметил, что вопросы энергетической безопасности в настоящее время имеют важное значение. Президент Азербайджана выразил уверенность в успешном выполнении всех запланированных вопросов и подчеркнул, что отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном имеют большое будущее.

Глава государства Ильхам Алиев в настоящее время пользуется таким авторитетом и высокой позицией среди мировых лидеров, что еще больше укрепляет могущество Азербайджанской Республики. Соглашение, подписанное в Баку с Европейским Союзом, является ярким свидетельством этого. Кстати, подписанный меморандум о взаимопонимании и принятие сторонами обязательств по увеличению пропускной способности Южного газового коридора до 20 миллиардов кубометров в течение нескольких лет для удвоения объемов газа, поставляемого из Азербайджана в Европейский Союз, также свидетельствует о выходе текущего сотрудничества на новый уровень развития".