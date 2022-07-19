О нас

Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы

Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы "Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы".
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 15:27
Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы

"Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы".

Об этом Report сообщил депутат, член правления ПЕА Рашад Махмудов.

Он назвал представленный Европейской комиссией "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере" важным документом:

"То, что наша страна исключительно прозрачно выполняет свои обязательства во всех реализуемых проектах, сохраняет имидж надежного партнера, продолжает создавать основу для нового сотрудничества. Политические, экономические связи с Азербайджаном в глобальной плоскости положительно оцениваются партнерами. Подтверждением сказанного является визит 18 июля в нашу страну президента Еврокомиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен и подписание с президентом Ильхамом Алиевым Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".

Р. Махмудов напомнил, что глава государства Ильхам Алиев отметил, что активное сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетической сфере имеет более чем пятнадцатилетнюю историю:

"Отметив, что крупные проекты Азербайджана полностью изменили энергетическую карту Европы, глава государства отметил, что вопросы энергетической безопасности в настоящее время имеют важное значение. Президент Азербайджана выразил уверенность в успешном выполнении всех запланированных вопросов и подчеркнул, что отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном имеют большое будущее.

Глава государства Ильхам Алиев в настоящее время пользуется таким авторитетом и высокой позицией среди мировых лидеров, что еще больше укрепляет могущество Азербайджанской Республики. Соглашение, подписанное в Баку с Европейским Союзом, является ярким свидетельством этого. Кстати, подписанный меморандум о взаимопонимании и принятие сторонами обязательств по увеличению пропускной способности Южного газового коридора до 20 миллиардов кубометров в течение нескольких лет для удвоения объемов газа, поставляемого из Азербайджана в Европейский Союз, также свидетельствует о выходе текущего сотрудничества на новый уровень развития".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan nəhəng layihələrlə Avropanın enerji xəritəsini dəyişir" - RƏY

Другие новости из категории

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком НАТО
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком НАТО
19 июля 2022 г. 14:55
Посол Израиля посетил Сангачальский терминал BP
Посол Израиля посетил Сангачальский терминал BP
19 июля 2022 г. 14:26
Ильхам Алиев: Невозможно изолировать Европу от Азербайджана и Азербайджан от Европы 
Ильхам Алиев: Невозможно изолировать Европу от Азербайджана и Азербайджан от Европы 
19 июля 2022 г. 13:47
Дэвид Макалистер: После Азербайджана мы посетим Грузию, а затем Армению
Дэвид Макалистер: После Азербайджана мы посетим Грузию, а затем Армению
19 июля 2022 г. 13:46
Министр: Турецко-азербайджанское братство и дружба - пример для всего мира
Министр: Турецко-азербайджанское братство и дружба - пример для всего мира
19 июля 2022 г. 13:45
Президент: Европарламент более, чем парламент Армении, агрессивен по отношению к Азербайджану
Президент: Европарламент более, чем парламент Армении, агрессивен по отношению к Азербайджану
19 июля 2022 г. 13:37
Ильхам Алиев: Позицию некоторых членов Европарламента мы считаем необоснованной
Ильхам Алиев: Позицию некоторых членов Европарламента мы считаем необоснованной
19 июля 2022 г. 13:32
Турецкий министр посетит Шушу
Турецкий министр посетит Шушу
19 июля 2022 г. 13:29
Турецкий министр посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку
ФотоТурецкий министр посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку
19 июля 2022 г. 13:25
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi