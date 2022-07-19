"Азербайджан крупными проектами меняет энергетическую карту Европы".
Об этом Report сообщил депутат, член правления ПЕА Рашад Махмудов.
Он назвал представленный Европейской комиссией "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере" важным документом:
"То, что наша страна исключительно прозрачно выполняет свои обязательства во всех реализуемых проектах, сохраняет имидж надежного партнера, продолжает создавать основу для нового сотрудничества. Политические, экономические связи с Азербайджаном в глобальной плоскости положительно оцениваются партнерами. Подтверждением сказанного является визит 18 июля в нашу страну президента Еврокомиссии г-жи Урсулы фон дер Ляйен и подписание с президентом Ильхамом Алиевым Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".
Р. Махмудов напомнил, что глава государства Ильхам Алиев отметил, что активное сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в энергетической сфере имеет более чем пятнадцатилетнюю историю:
"Отметив, что крупные проекты Азербайджана полностью изменили энергетическую карту Европы, глава государства отметил, что вопросы энергетической безопасности в настоящее время имеют важное значение. Президент Азербайджана выразил уверенность в успешном выполнении всех запланированных вопросов и подчеркнул, что отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном имеют большое будущее.
Глава государства Ильхам Алиев в настоящее время пользуется таким авторитетом и высокой позицией среди мировых лидеров, что еще больше укрепляет могущество Азербайджанской Республики. Соглашение, подписанное в Баку с Европейским Союзом, является ярким свидетельством этого. Кстати, подписанный меморандум о взаимопонимании и принятие сторонами обязательств по увеличению пропускной способности Южного газового коридора до 20 миллиардов кубометров в течение нескольких лет для удвоения объемов газа, поставляемого из Азербайджана в Европейский Союз, также свидетельствует о выходе текущего сотрудничества на новый уровень развития".