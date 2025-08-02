Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию

Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Как сообщает Report, в совместном заявлении, распространенном Министерством энергетики и природных ресурсов Турции, это событие оценивается как важный шаг в углублении отношений между указанными четырьмя странами.

Отмечается, что этот проект, реализованный в рекордные сроки, имеет важное значение для процесса восстановления и нормализации Сирии после конфликта:

"Этот обновленный трубопровод, протянувшийся между провинцией Килис в Турции и городом Алеппо в Сирии, с пропускной способностью 6 млн кубометров газа в день, официально начал функционировать 22 августа. Государство Катар через Катарский фонд развития еще раз подтверждает свою приверженность процессу восстановления и стабилизации Сирийской Арабской Республики, оказывая поддержку производству электроэнергии в рамках этой инициативы.

С началом подачи природного газа на электростанцию в Алеппо значительно увеличится электроснабжение в Сирии. Эта инициатива является важным гуманитарным шагом, который напрямую способствует оживлению сирийской экономики и улучшению условий жизни людей.

Кроме того, наши страны еще раз подтверждают свою приверженность укреплению мира, стабильности и благополучия в регионе".