О нас

Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию

Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.
Внешняя политика
2 августа 2025 г. 20:51
Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию

Азербайджан, Катар, Сирия и Турция распространили совместное заявление о начале поставок азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции.

Как сообщает Report, в совместном заявлении, распространенном Министерством энергетики и природных ресурсов Турции, это событие оценивается как важный шаг в углублении отношений между указанными четырьмя странами.

Отмечается, что этот проект, реализованный в рекордные сроки, имеет важное значение для процесса восстановления и нормализации Сирии после конфликта:

"Этот обновленный трубопровод, протянувшийся между провинцией Килис в Турции и городом Алеппо в Сирии, с пропускной способностью 6 млн кубометров газа в день, официально начал функционировать 22 августа. Государство Катар через Катарский фонд развития еще раз подтверждает свою приверженность процессу восстановления и стабилизации Сирийской Арабской Республики, оказывая поддержку производству электроэнергии в рамках этой инициативы.

С началом подачи природного газа на электростанцию в Алеппо значительно увеличится электроснабжение в Сирии. Эта инициатива является важным гуманитарным шагом, который напрямую способствует оживлению сирийской экономики и улучшению условий жизни людей.

Кроме того, наши страны еще раз подтверждают свою приверженность укреплению мира, стабильности и благополучия в регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dörd ölkə Azərbaycan qazının Suriyaya nəql olunması ilə bağlı birgə açıqlama yaydı

Экслюзивные новости

Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi