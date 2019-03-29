Мехрибан Алиева: Сегодня Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер

Сегодня Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер.

Как сообщает Report, об этом заявила первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на встрече с супругами руководителей дипломатических миссий в Баку.

"Отрадно, что в нашей стране увеличивается количество зарубежных посольств. Сегодня в Азербайджане действуют 65 дипломатических представительств, 13 международных организаций и 4 генеральных консульства. Азербайджан наладил сотрудничество с представляемыми вами странами на основе взаимных интересов и уважения, и эти связи развиваются. Сегодня Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер", - отметила первый вице-президент.