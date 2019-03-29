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Мехрибан Алиева: Сегодня Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер

Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер

Сегодня Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер.

Как сообщает Report, об этом заявила первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на встрече с супругами руководителей дипломатических миссий в Баку.

"Отрадно, что в нашей стране увеличивается количество зарубежных посольств. Сегодня в Азербайджане действуют 65 дипломатических представительств, 13 международных организаций и 4 генеральных консульства. Азербайджан наладил сотрудничество с представляемыми вами странами на основе взаимных интересов и уважения, и эти связи развиваются. Сегодня Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер", - отметила первый вице-президент.  

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