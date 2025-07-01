Вице-премьер Азербайджана избран вице-президентом глобальной конференции ООН

Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов избран вице-президентом 4-й Глобальной конференции ООН по финансированию развития (FFD4), которая стартовала накануне в испанской Севилье.
Как сообщает Report, Шарифов возглавил азербайджанскую делегацию на международном мероприятии по поручению президента страны Ильхама Алиева.
В состав делегации также входит президент COP29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев и другие официальные лица.
В первый рабочий день конференции состоялись выборы президента и других руководящих органов, по результатам которых глава азербайджанской делегации Самир Шарифов был избран одним из вице-президентов FFD4.
Конференция ООН по финансированию развития, проводимая раз в десятилетие, является глобальной платформой для мобилизации и координации финансовых ресурсов, политик и международного сотрудничества в поддержку целей устойчивого развития. В нынешнем форуме принимают участие представители 164 государств и 49 международных организаций.