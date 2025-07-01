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Вице-премьер Азербайджана избран вице-президентом глобальной конференции ООН

Вице-премьер Азербайджана избран вице-президентом глобальной конференции ООН Азербайджан избран вице-президентом глобальной конференции ООН
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 10:48
Вице-премьер Азербайджана избран вице-президентом глобальной конференции ООН

Вице-премьер Азербайджана Самир Шарифов избран вице-президентом 4-й Глобальной конференции ООН по финансированию развития (FFD4), которая стартовала накануне в испанской Севилье.

Как сообщает Report, Шарифов возглавил азербайджанскую делегацию на международном мероприятии по поручению президента страны Ильхама Алиева.

В состав делегации также входит президент COP29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев и другие официальные лица.

В первый рабочий день конференции состоялись выборы президента и других руководящих органов, по результатам которых глава азербайджанской делегации Самир Шарифов был избран одним из вице-президентов FFD4.

Конференция ООН по финансированию развития, проводимая раз в десятилетие, является глобальной платформой для мобилизации и координации финансовых ресурсов, политик и международного сотрудничества в поддержку целей устойчивого развития. В нынешнем форуме принимают участие представители 164 государств и 49 международных организаций.

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Версия на английском языке Azerbaijani official elected vice-president of international conference
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin qlobal konfransının vitse-prezidenti seçilib

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