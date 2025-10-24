Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Внешняя политика
    Азербайджан избран сопредседателем Межправительственной рабгруппы ООН по достойному жилью

    В штаб-квартире Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в столице Кении Найроби 23 октября состоялась вторая сессия (OEWG-H2) Открытой межправительственной рабочей группы, созданной в соответствии с резолюцией Ассамблеи UN-Habitat 2023 года "Достойное жилье для всех".

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Кении, в рамках сессии Азербайджан был избран сопредседателем Бюро данной Рабочей группы на 2025–2026 годы. Вторым сопредседателем стала Сомали. Ранее эту должность занимали Кения и Франция.

    Межправительственная рабочая группа выполняет роль секретариата Ассамблеи UN-Habitat, разрабатывает рекомендации, координирует деятельность стран-членов и способствует формированию и ускорению реализации глобальной политики по обеспечению населения безопасным, устойчивым и доступным жильем.

    Сопредседательство Азербайджана в Бюро Рабочей группы станет важным вкладом в дальнейшее участие страны в глобальных градостроительных процессах и решение вопросов жилищного обеспечения на международном уровне. Кроме того, этот высокий мандат создает значимую платформу для продвижения инициатив и итогов 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая 2026 года по теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

    Сотрудничество между UN-Habitat и Азербайджаном в области устойчивого градостроительства и развития населенных пунктов в последние годы динамично укрепляется. Наряду с предстоящим проведением WUF13, Азербайджан является членом Исполнительного совета UN-Habitat.

    Эксперты Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и Университета ADA входят в Рабочую группу, готовящую Международные руководящие принципы по "Ориентированным на человека умным городам".

    В 2023 году Всемирный день населенных пунктов (World Habitat Day) был организован UN-Habitat в Баку.

    Кроме того, UN-Habitat активно поддерживал проведение Национальных форумов по градостроительству Азербайджана в 2022, 2023 и 2025 годах.

    UN-HABITAT OEWG-H2 "Достойное жилье для всех"
    Azərbaycan BMT-nin "Hər kəs üçün Münasib Mənzil" qətnaməsi üzrə Hökumətlərarası İşçi Qrupunda həmsədr seçilib
    Azerbaijan elected Co-Chair of Intergovernmental Working Group of UN-Habitat on 'Adequate Housing for All'

