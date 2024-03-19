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Азербайджан избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы

Азербайджан избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы В соответствии с рекомендацией, данной 14 марта на заседании Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Азербайджан был избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы решением Совета министров иностранных
Внешняя политика
19 марта 2024 г. 19:51
Азербайджан избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы

В соответствии с рекомендацией, данной 14 марта на заседании Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Азербайджан был избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы решением Совета министров иностранных дел СВМДА от 19 марта 2024 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно решению, в рамках председательства в 2024 году наша страна должна принять Совет министров иностранных дел СВМДА, а в 2026 году - Совет глав государств и правительств СВМДА (саммит).

Отметим, что впервые инициатива о созыве СВМДА была выдвинута Казахстаном 5 октября 1992 года в ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Целью инициативы является создание эффективной и универсальной организации по обеспечению безопасности в Азии.

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Версия на английском языке Azerbaijan elected as CICA chair country for 2024-2026
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 2024-2026-cı illər üzrə AQEM sədri seçilib

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