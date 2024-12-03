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Азербайджан избран председателем региональной группы и членом Бюро COP16

Азербайджан избран председателем региональной группы и членом Бюро COP16 12:52 
Внешняя политика
3 декабря 2024 г. 13:20
Азербайджан избран председателем региональной группы и членом Бюро COP16

Азербайджан на 16-й Конференции Сторон (COP16) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) единогласно избран председателем региональной группы Центральной и Восточной Европы сроком на два года и членом Бюро COP16.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В период председательства Азербайджан будет выполнять функции вице-президента Конференции сторон организации.

"В группу, наряду с Азербайджаном, входят 15 государств Восточной и Центральной Европы. Региональная программа действий группы Восточной и Центральной Европы UNCCD, учрежденная в рамках COP5 в 2001 году, была утверждена в 2015 году. В рамках группы определены приоритетные направления: усиление региональной деятельности, повышение знаний, экологическое сельское хозяйство и др.", - говорится в сообщении.

Основными задачами Бюро COP16, представляющего 12 регионов, являются контроль за выполнением решений COP и организация работы по будущим заседаниям COP.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi və Şərqi Avropa regional qrupuna sədr və COP16 Bürosuna üzv seçilib

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