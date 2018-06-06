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    Азербайджан избран членом комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан избран членом межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследния.

    Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов.

    Азербайджан будет занимать этот пост на период 2018-2022 гг. 

    А.Керимов выразил благодарность всем странам, поддержавшим кандидатуру Азербайджана. 

    Отметим, совместно с Азербайджаном в комитет избраны Нидерланды, Польша, Ямайка, Китай, Япония, Казахстан, Шри-Ланка, Камерун, Джибути, Того и Кувейт.

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