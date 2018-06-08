Азербайджан избран членом Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 7 июня в Нью-Йорке во время 20-го заседания стран-членов Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин состоялись выборы в членство Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Как сообщили Report в МИД, в результате агитационно-пропагандистской деятельности МИД Азербайджана, Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей и постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН кандидат Азербайджана, представитель Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей 143 голосами был избран членом комитета на 2019-2022 годы.

На 12 вакантных мест в комитете претендовали представители 16 стран. Тогда как для избрания в структуру достаточно голосов двух третей государств-членов Конвенции, т.е. 126 стран, представитель Азербайджана был избран 143 голосами.

"Мы выражаем благодарность всем государствам-членам, поддержавшим представителя Азербайджана. Избрание представителя нашей страны в названный комитет большинством голосов является показателем большого доверия к Азербайджану. Мы поздравляем все страны, представители которых были избраны в членство комитета вместе с Азербайджаном", - говорится в совместном заявлении МИД и Госкомитета по вопросам семьи, женщин и детей.