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Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации

Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации В болгарском городе Софии начало работу 68-ое заседание Европейской комиссии Всемирной туристской организации.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 09:42
Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации

В болгарском городе Софии начало работу 68-ое заседание Европейской комиссии Всемирной туристской организации.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках заседания 1 июня прошли выборы в Исполнительный совет Всемирной туристской организации.

В результате конкурентной борьбы за 5 вакантных мест среди 11 стран Азербайджан, Италия, Чехия, Литва и Болгария набрали наибольшее количество голосов и были избраны членами Исполнительного совета организации на 2023-2025 годы.

"Благодарим все государства, поддержавшие избрание Азербайджана членом Исполнительного совета", - сообщили в МИД.

Заседание завершится сегодня.

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