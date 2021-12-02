Азербайджан избран членом еще одного комитета ЮНЕСКО

30 ноября и 1 декабря состоялось 9-е заседание государств-сторон Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года

30 ноября и 1 декабря состоялось 9-е заседание государств-сторон Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках заседания состоялись выборы в Комитет ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В члены комитета был выдвинут Азербайджан, и при поддержке абсолютного большинства государств-участников Азербайджан был избран членом комитета на следующие четыре года.

Напомним, что некоторое время назад Азербайджан был избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы.

"Уверенный перевес в пользу Азербайджана в ходе голосования на обоих выборах является показателем признания международной общественностью приверженности Азербайджана ценностям ЮНЕСКО", - отметили в министерстве.