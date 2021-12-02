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Азербайджан избран членом еще одного комитета ЮНЕСКО

Азербайджан избран членом еще одного комитета ЮНЕСКО 30 ноября и 1 декабря состоялось 9-е заседание государств-сторон Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 09:25
Азербайджан избран членом еще одного комитета ЮНЕСКО

30 ноября и 1 декабря состоялось 9-е заседание государств-сторон Второго протокола к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках заседания состоялись выборы в Комитет ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. В члены комитета был выдвинут Азербайджан, и при поддержке абсолютного большинства государств-участников Азербайджан был избран членом комитета на следующие четыре года.

Напомним, что некоторое время назад Азербайджан был избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2021-2025 годы.

"Уверенный перевес в пользу Азербайджана в ходе голосования на обоих выборах является показателем признания международной общественностью приверженности Азербайджана ценностям ЮНЕСКО", - отметили в министерстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan elected member of another UNESCO committee
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan YUNESKO-nun komitəsinə üzv seçilib

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