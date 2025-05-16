Азербайджан имеет законное право требовать от Армении поправок в ее Конституцию

Азербайджан имеет законное право требовать от Армении поправок в ее Конституцию

Официальный Баку имеет законное право требовать от Армении поправок в ее Конституцию, содержащую территориальные претензии к Азербайджану, это также остается ключевым условием для подписания окончательного мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на заявления премьера Армении Никола Пашиняна в беседе с корреспондентом İTV.

Гаджизаде отметил, что заявления Пашиняна это очередная попытка ввести в заблуждение международную общественность в вопросе азербайджано-армянского мирного процесса.

"Попытки премьер-министра обосновать свои заявления, ссылаясь на положение Конституции о приоритете ратифицированных Арменией международных договоров над местными законами, совершенно беспочвенны. Достаточно взглянуть на статью 5 Конституции Армении. Именно согласно этому положению Конституция Армении обладает высшей юридической силой, и положение о приоритете международного договора, на которое ссылается премьер-министр, не имеет отношения к Конституции. Даже герб Армении, упомянутый в статье 21 Конституции Армении, отражает территориальные претензии к нынешним соседям Армении", - говорится в заявлении.

Представитель МИД также напомнил, что с октября 2022 года по сентябрь 2023 года, то есть до локальной антитеррористической операции ВС Азербайджана, несмотря на достигнутую договоренность о поддержке территориальной целостности, руководство Армении продолжало поддерживать и пытаться легитимизировать марионеточный режим.

"Логика премьер-министра Армении о том, что проблемы могут быть проигнорированы, показывает, что эта страна не заинтересована в устойчивом мире и пытается сохранить запасной вариант для возобновления агрессии против Азербайджана в будущем. Кроме того, попытки Армении противостоять официальному упразднению Минской группы, являющейся пережитком прошлого конфликта, и стремление увязать процесс с мирным соглашением демонстрируют наличие скрытой повестки дня этой страны против Азербайджана. Поправки в Конституцию Армении, содержащей прямые угрозы территориальной целостности Азербайджана, являются ключевым условием для установления мира, и требовать этого - законное право Азербайджана", - подытожил он.